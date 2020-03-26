中華民國紅十字會為提升新北市第一線救護人員出勤防護裝備及能力，捐贈捐贈防疫物資。（新北市消防局提供）

中華民國紅十字會為提升新北市第一線救護人員出勤防護裝備及能力，捐贈捐贈防疫物資。（新北市消防局提供）

中華民國紅十字會為提升新北市第一線救護人員出勤防護裝備及能力，捐贈捐贈防疫物資。（新北市消防局提供）

中華民國紅十字會為提升新北市第一線救護人員出勤防護裝備及能力，捐贈捐贈防疫物資，於（26日）下午1時30分於南雅分隊車庫舉辦中華民國紅十字會捐贈新北消防防疫物資儀式，並邀請新北市謝副市長政達代表受贈及回贈感謝狀。

中華民國紅十字會長期以來投入國內、大陸以及國際賑災不遺餘力，全力實踐紅十字運動所彰顯的博愛、人道、志願服務的精神。近期新冠肺炎疫情日趨嚴峻，作為人道組織，中華民國紅十字會超前佈署、積極採購並發送必要防疫物資給醫護、消防等救護機構，充實第一線抗疫資源。

中華民國紅十字會熱心公益、造福鄉梓之義舉，足為當今社會的典範，令人殊堪感佩讚賞，該會總會長王清峰對於消防救災工作重視，協助政府強化防疫能力及裝備不遺餘力，也希望藉此達拋磚引玉之效，引領各界投入更多的公益善行以造福市民。

謝政達表示，中華民國紅十字會長年熱心公益、默默耕耘，深受地方各界好評與肯定，而今日再捐贈新北市政府消防局防水隔離衣500件、重複用防護面罩700件、12吋丁腈手套14000支及N95口罩10000個，加強本府消防局防疫能力及裝備，並提升整體防疫效能，確保居民的生命安全，衷心感謝其善行義舉。

(中時 )