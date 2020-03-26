新冠肺炎疫情持續延燒，重創觀光、旅遊業，勞動部日前修正「充電再出發訓練計畫」提供參訓員工每小時158元、最高每月120小時、1萬8960元津貼；而勞動部也擬定「安心就業計畫」提供未參訓無薪假（減班休息）員工，最高1萬1千元的的薪資差額補貼，預計明起上路並讓勞工申請。

新冠肺炎已對國內就業市場造成明顯衝擊，許多事業單位採取與勞工協議「減班休息」策略，維持營運，以度過此一難關。勞動部為了穩定勞工就業狀況，推動「安心就業計畫」，提供薪資差額補貼最高1萬1千元，明天起無薪假勞工即可開始向勞動力發展署各分署提出申請。

薪資差額補貼計算方式為勞工實施減班休息日前1年內，雇主投保就業保險或職業災害保險的 12個月平均月投保薪資，與減班休息協議書所載減班休息期間的每月薪資差額的50％。勞動部舉例，如某甲為全時受僱勞工，在減班休息日前1年現職雇主的平均月投保薪資為4萬5800元，與雇主協商減班休息期間的當月薪資為2萬3800元，依其薪資差額將補貼1萬1000元。

勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌指出，目前初估安心就業計畫經費為10.56億元，但如果後續有更多勞工還有需求的話，勞動部也會向就安基金委員會爭取。

至於勞工需要每個月都申請1次安心就業計畫嗎？陳世昌說明，勞工可以等到3個月減班休息時間結束後再一起申請，但如果勞工認為有需要，只要檢附資料齊全，最快10天內就會入帳。

(中時 )