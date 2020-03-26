清潔隊長黃吉誠表示，清潔隊從23號開始，就針對市內41里做消毒工作，絕對不是因為疫情關係。（員林代表會主席賴東位提供／吳建輝彰化傳真）

員林代表會主席賴東位呼籲民眾不要過度聯想，平時做好防疫工作，就不怕遭感染。（員林代表會主席賴東位提供／吳建輝彰化傳真）

新冠肺炎疫情持續擴散，台灣確診病例今天新增19例，其中彰化兩例新冠肺炎確診，一男、一女都是20來歲年輕留學生，彰化圓林園上午進行大消毒動作，引來民眾恐慌，擔心是因為確診個案在員林，所以才消毒，員林代表會主席說，這是例行性消毒，呼籲民眾不要過度聯想。

今天上午員林市各區進行一連串的消毒，對此清潔隊長黃吉誠表示，清潔隊從23號開始，就針對市內41里做消毒工作，絕對不是因為疫情關係，可能是因為最近員林有發生居家隔離外出的狀況，才增加民眾的恐慌。

而附近居民早就謠傳，彰化新增確診個案有一例在員林，當地民眾描述，有聽鄰居說好像就在這邊，但是不確定，好幾個在講，而路口銀行行員也說，最近民眾近來辦公，有聽到在講，但是沒有證實所以也不敢亂講。

員林代表會主席賴東位表示，今天員林各地分散消毒工作，就是希望避免民眾過度聯想，圓林園每天都許多市民運動，消毒是因為有民眾反應病蚊蟲孳生，因此才過去消毒，早就發包出去，排定在今天，今天剛好彰化公布有確診案例，讓民眾擔心是否因為確診個案在員林才消毒，呼籲民眾不要過度聯想，平時做好防疫工作，就不怕遭感染。

彰化縣衛生局也呼籲民眾，聽聞各式疫情傳聞，建議勿亂傳，否則可依傳染病防治法最重罰新台幣300萬元。

(中時 )