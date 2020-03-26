抵禦拼多多等後起之秀決戰大陸三四五六線等下沉市場，阿里巴巴醞釀多時的淘寶特價版終於在26日正式上線，並且發布集團C2M戰略，要力助產業帶、產業圈工廠與企業壯大成產值與訂單破億的超級工廠與產業圈。

快科技報導，阿里巴巴淘寶特價板時隔年改版重出江湖，主要針對拼多多等競爭對手，推出性價比更高的白牌無品牌產品，帶動C2M的浪潮。

阿里巴巴副總裁、淘寶C2M事業部總經理汪海指出，淘寶特價版、「超級工廠計劃」和「百億產區計劃」是淘寶C2M戰略三大支柱，目標是以淘寶核心數位化能力與特價版App為根基，在未來3年，幫助1千個產業帶工廠升級為產值過人民幣（下同）億元的「超級工廠」，為產業帶企業創造100億新訂單，在全國範圍內重點打造10個產值過100億元的數字化產業帶集群。

C2M戰略希望透過新技術，改良傳統廠商對消費需求判斷失準、庫存高、浪費社會資源效率的情形，縮短工廠與市場的距離。

浙江新聞引述淘寶C2M事業部產業帶總經理靳科說法，區域上，浙江金華、溫州、寧波、台州四地將成為淘寶C2M首批重點打造數位產業集群的所在地，包括諸暨襪業產業帶、台州母嬰產業帶、慈溪小家電產業帶等浙江製造業產業帶已經率先接入淘寶C2M模式。

(工商 )