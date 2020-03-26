俗稱亞洲新灣區的「高雄多功能經貿園區特定區」，屬於高市最精華的土地，都市計畫前次通盤檢討至今，已超過6年以上，高雄市都發局26日表示，截至目前，該區尚待開發土地還有236公頃，為加速亞灣區土地開發，正式啟動都市計畫第3次通盤檢討，並從26日起公開徵詢意見，希望加速亞灣區的招商和投資開發。 高雄都發局長林裕益26日表示，高雄亞灣佔地約590公頃，截至目前還有236公頃尚待開發，其中，大多為國公營土地，佔有68％，其餘32％為民間所有土地，為了提升亞灣的開發動能，高市府決定今年啟動都市計畫第3次通盤檢。

他說，高雄都發局從26日起至4月27日，將對外公開徵詢各方意見，任何公民或團體，如有相關建議或意見，都歡迎以書面檢附略圖，向高雄都發局提出，以供通盤檢討審議的參考。另為利市民了解計畫內容，都發局將辦理4場座談會，歡迎市民踴躍參加。

林裕益指出，這次通盤檢討方向，主要聚焦於「產業需求」、「商住綜合發展」、以及「獎勵開發機制」等3面向，並建議區內各國營事業結合主題式，進行土地開發。

他說，未來將以結合智慧生活與韌性城市，打造智慧經貿港區，帶動城市發展，可望在完成這次通盤檢討以後，能加速亞灣土地的開發動能。

高雄都發局綜合企劃科長鍾坤利表示，亞灣第3次通盤檢討，將全面因應開發需求，首先是，因應新興產業需求，檢討不合時宜的土地使用分區管制規定。其次是，檢討現行都市計畫「住宅人口」及「住宅容積」的總量管制，以合理規劃產業發展帶入的居住需求，通盤檢討「水岸住宅」整體開發的合理性。

另外，也考量現行都市計畫開發期程獎勵已期滿，將再評估研訂有效的「獎勵機制」誘因，以鼓勵地主加速開發的意願。

高雄都發局強調，第3次通盤檢討作業，預定今年8月提出變更都市計畫草案，10月公開展覽，12月提送高雄市都市計畫委員會審議。

(工商 )