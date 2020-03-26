東京奧運延期，國際體壇陷入空前紛亂，選手面臨下一步該怎麼訓練、出賽，甚至打亂生涯規劃的難題，傳動數位整合行銷公司近期成立「金牌學院」，已與多位台灣第一的選手簽約合作，包括柔道男神楊勇緯、攀岩一姊李虹瑩以及輕艇金牌林雍傑等，將以行銷與經紀資源，作為選手全力備戰奧運的後盾。

曾是羽球選手的傳動數位整合行銷公司執行長楊欣怡，也是運動網路媒體平台「動誌」創辦人，該平台專門介紹台灣優秀運動員的努力事蹟，被譽為台灣最好看的運動人物誌，今年她結合運動經紀結合，網羅曾為超馬名將林義傑、陳彥博以及鐵人三項謝昇諺等人打造成知名運動員的資深經紀人江靜如，組成體壇罕見的「女力」全方位服務團隊。

目前傳動數位整合行銷公司簽約的優秀選手有台灣柔道男將楊勇緯、攀岩一姊李虹瑩以及輕艇金牌林雍傑，將幫助選手爭取東京奧運、杭州亞運參賽資格，同時規劃未來發展；此外也簽下鐵人三項好手謝昇諺、圍棋「紅面棋王」周俊勳，目標以行銷專業為後盾，打造「台灣金牌學院」。

楊勇緯、林雍傑及李虹瑩本來都有機會取得東奧參賽門票，但是受到東京奧運延期的影響，心理壓力及訓練計畫都需要調整，楊勇緯表示：「除了關注與配合防疫措施，也正在跟教練調整賽程跟訓練計畫，保持平常心很重要。」

東奧延期也讓攀岩一姐李虹瑩重燃鬥志，認為多一年空間還有機會繼續拚，輕艇好手林雍傑則坦言比較失落，「原本為了3、4月的亞錦賽，把教學跟行程做了很多的調整，後來亞錦賽取消、東奧延期，很多努力溝通的人事、行程全部都要重來，真的是一大挑戰。」

楊欣怡表示，已請選手們放心在國訓中心配合防疫規定、確實做好防疫及訓練，待國際奧會、東京奧組委及國際單項運動總會協調，公布延辦日期及參賽資格認定方式，重新擬定出征計劃。

(中時 )