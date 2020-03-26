大陸新冠肺炎疫情漸緩，官方包宣布武漢4月8日「解封」，但滯留武漢的台人能否直接回來，我政府態度似不明確。

行政院長蘇貞昌24日在立院備詢時堅決表示必須「包機回來」，防疫指揮官陳時中在回答相關問題時，卻表達允許滯留者返台，未提包機問題，遭外界質疑蘇揆是否「逆時中」。前總統馬英九辦公室就表示，蘇「逆時中」的說法，讓人疑惑到底誰說了算；民眾黨也指，陳時中說解除封城就不再有包機問題，蘇貞昌卻說台商返台須包機，蘇院長是要逆時中，還是要授予指揮官權力？

投票結果。

武漢返台要不要包機，究竟應該聽誰的？對此，中時點子報發起網路投票，要徵詢網友對於這個議題的看法，投票共有494人參與，其中有404人認為應該要聽指揮官陳時中的，占總投票數的81.78%；有67人認為應該要聽從行政院長蘇貞昌的說法，占總投票數的13.56%；另外有23人對這個議題表示沒有意見。

(中時電子報)