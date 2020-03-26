百坪以上產品已成市場毒藥，品牌豪宅建商也開始轉做小坪數，根據房地產市調機構統計，至今年上半年，大台北9家豪宅建商，旗下各有1案轉頭抱小宅市場，其最小坪數僅11坪，企圖緊捉首購族的企圖心。業者表示，此波疫情影響，換屋族買氣頓時受挫，豪宅建商推出小宅，對業績也是不無小補。

根據住展雜誌統計，今年上半年為止，大台北共有9家豪宅建商旗下新建案有規劃30坪以下的小宅房型，包括大隱開發、華固建設、長虹建設、東騰建設、忠泰建設、文心建設、潤泰建設與吉美建設等建商。其中，案量最大的是「大隱信松廣場」，總銷70億元，坪數為21～58坪。

住展雜誌研發展何世昌表示，2019年國內房地產市場回溫，帶動換屋族群出籠，不少建商推案開始「順時中」，大舉推出40～60幾坪的中間坪數房型。但今年房市在疫情衝擊之下，市場主流買盤又回到首購族身上，這9家未放棄小宅市場的豪宅建商反而意外受惠。

何世昌指出，今年上半年豪宅建商推小宅這股潮流中，又以東騰建設與忠泰建設的建案小宅規劃坪數最小，且兩個建案都位在中山區，最小坪數只有15坪；東騰位於撫順街小宅案，最小坪數更僅11坪，最大坪數也不過31坪左右，顯示業者想緊捉首購族的企圖心。

大隱從去年推出的「小藍海」系列，再到今年的信義新建案都有小坪數房型，說明業者還是看好這塊市場需求。

華固建設「華固月河」位於板橋江翠北側重劃區，擁有河岸景觀優勢，最小坪數為26坪。雖然近年來華固在豪宅市場銷售大放異采，但在規劃產品卻相當務實，並未放棄小宅市場。

長虹、潤泰與文心等三家建商，今年預計在新店央北重劃區推出的新案，全都有30坪以下的小坪數房型。長虹「央泱長虹」是坪數規劃最極端的建案，最小坪數小至26坪，最大則達60坪。「潤泰央北案」坪數落差最小，約28～42坪。「文心央北案」最小坪數為30坪，是上述三案中坪數最大的小宅。

何世昌指出，從今年上半年大台北房市推案狀況來看，因建商眼見去年房市景氣好轉便放大坪數，今年中間坪數的房屋供給量激增，主要就是看好中產階級與換屋族群的需求。但都沒料會被疫情倒打一把，換屋族買氣頓時受挫，這9家豪宅建商宛如有神感應，恰好迎合首購族需求，也算是意外中到大獎。

(中時電子報)