行政院長蘇貞昌上午在院會表示，目前仍約有4萬多名民眾正在進行檢疫，他已責成行政院祕書長李孟諺研議擴增集中檢疫所量能，希望讓不方便在家進行檢疫者，都能有適當處所可以安心進行檢疫、隔離。

蘇揆說，上週院會時，新冠肺炎疫情擴散150國、全球確診21萬人，一個禮拜後的今天，已有170幾個國家淪陷、超過42萬人確診，疫情急遽惡化的情形，令全球領袖都相當擔憂。歐洲好幾個國家及美國，在這短短一週內，確診人數曲線呈現陡峭的斜率上揚，疫情導致防疫物資匱乏、醫療體系崩潰，進而又造成大量感染的失控情況發生。

蘇揆表示，在國內自上週四(3／19)起，禁止非本國籍人士入境，同時所有入境者都要接受居家檢疫，由於國外疫情嚴重，在外就學與旅遊的國人紛紛返台，也產生大量境外移入的確診案例。但也反應出，我們加嚴機場採驗與居家檢疫措施，已發揮了相當攔阻效果。

蘇揆也再次提醒國人，防疫不是只有政府的事，「居家檢疫」是防疫極其重要的一環，不只是為個人健康好，更是為保護全體國人、降低社會負擔。這幾天還是看到多起入境資料申報不實、檢疫期間還跑去夜店、網咖或者呼朋引伴到家裡來開趴的，這都很不應該，現在相關罰則都已明確訂定，他請地方政府務必從嚴查緝，對於違規者逾期不繳罰鍰，法務部也要強力執行，絕不手軟。

他也表示，目前仍約有4萬多名民眾正在進行檢疫，請地方政府再積極盤點、整備，他也請李孟諺也有就再擴增集中檢疫所的量能，召集相關部會整備中，希望讓不方便在家進行檢疫者，都能有適當處所可以安心進行檢疫、隔離。

蘇貞昌,集中檢疫所,李孟諺

(中時 )