台中市議會民進黨團26日召開記者會，針對返台居家檢疫人數爆增，偷跑事件層出不窮，恐成為台中市防疫的大破口；黨團總召陳世凱建議，將保全、樓管人員等納入防疫體系。台中市政府表示，中央要求居家隔離與檢疫者身份不應曝光，至於能否讓其協助通報與監督，未來如中央公布相關作法，市府將配合辦理。

陳世凱說，台中居家檢疫人數已達6000人，現有防疫能量恐難以負荷，近日頻頻傳出違規偷跑事件，市民抱怨檢舉過程市府態度消極互踢皮球；防疫政策若無法落實，難免引起市民恐慌，市府應盤點現有防疫措施方法，如果不足以因應要立即研議新方案。

台中市公寓大厦管理維護服務公會理事長張達錩表示，樓管與保全人員都是社區大樓面對疫情高風險的第一線人員，到目前為止都未納入防疫體系，口罩等防疫物資尚未開放優先採買，若市府繼續漠視下去，恐怕會造成嚴重漏洞。希市政能派員前往調查「實況」，作為「超前佈署」依據。

台中市保全商業同業公會理事長毛約翰表示，保全人員與樓管人員畏懼接觸大樓檢疫者，因沒有防疫的裝備，口罩，耳溫槍，酒精；建議市府配發足夠的防疫物資給予從業人員，減輕他們工作上的危險。

市府表示，依據中央流行疫情指揮中心規定，居家檢疫者由地方政府民政局鄰里系統關護，居家隔離者由衛生局追蹤管理。因應歐美返台潮，中市居家檢疫人數增加，目前里幹事約有400多名、里長有625位，已請各區公調派其他課室約300名人力支援，每日追蹤並電話關心居家檢疫者。

市府強調，中央流行疫情指揮中心透過手機定位輔助，民政系統配合警察局及衛生局進行夜間聯合稽查，嚴密執行防疫措施，防止居家檢疫者隨意外出；居家隔離部分，透過專用手機電子圍籬等方式掌握，目前無違規情事發生，暫無需保全人員協助。

(中時 )