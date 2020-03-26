儘管新冠肺炎疫情持續升溫，但美國總統川普24日卻表示，他希望美國民眾在4月12日復活節前重返工作崗位，別讓疫情持續拖累經濟。但專家警告，此舉恐導致美國經濟陷入蕭條。

川普周二接受媒體採訪時表示：「我樂見美國重啟經濟活動，最好是在復活節前。」然而在疫情尚未放緩之際，川普執意加速重啟美國經濟活動，惹來各州州長批評。

外媒報導，不僅如此，一些衛生專家也警告，太早開放經濟活動恐使疫情進一步擴散，經濟學家也認為，急著復工恐怕適得其反。

穆迪分析首席經濟學家Mark Zandi指出，如果川普執意在復活節前開放經濟活動，將造成更多混亂，並進一步導致經濟蕭條，他說：「醫院若不能再容納更多人，眼看著親朋好友面臨死亡，人們的恐慌會對經濟造成嚴重打擊，損失將大於維持封鎖狀態。」

前聯準會（Fed）主席柏南克（Ben Bernanke）也認為，在疫情獲得控制前，別急著復工，並指出這次的疫情比起1930年代的大蕭條，更像一場暴風雪或天災。不過他也說，目前聯準會已經對經濟問題採取行動且政策恰當，預估美國經濟在衰退後將快速回升，若企業營運停擺期間，未對就業數字造成重大影響，應該會看到不錯的反彈。

(中時電子報)