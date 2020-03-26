「異地辦公」期間，台中市警察局本部分為A、B、C3棟辦公，另豐原分局為駐地，梅子、春社靶場為備援場所。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

因應武漢肺炎疫情升溫，台中市警察局已做好「異地辦公」應變準備計畫、隨時滾動式修正，26日所轄的15個分局及118個派出所落實演練，各分局增加「室外偵訊場所」、派出所「設置機動派出所」等演練項目，不讓這波疫情影響打擊犯罪、拚治安工作。

台中市警察局「異地辦公」演練項目，包括，「各異地辦公場所視訊設備測試」、「人車動線分流管制」、「人員分組異地辦公配置」、「餐廳取餐分流分時段管制」等，由台中市警察局長楊源明帶領研考督導人員，逐一檢核，演練過程相當精實。

「雞蛋不可放在同一籃子裡」，台中市警察局長楊源明語重心長地說，疫情嚴峻，目前做好防疫與治安工作是警察首要工作，規劃「異地辦公」演練保存警力，若宣布啟動異地辦公後，局本部和第二辦公室就會同步上班，辦公分流、廳舍分倉，避免交互感染。

台中市警察局表示，「異地辦公」共6700多人投入演練，局本部分為A、B、C3棟辦公，另豐原分局為駐地，梅子、春社靶場為備援場所，保大、刑大、交大等各外勤大隊，依所在地理位置辦公，各分局也設有第二辦公室，並規劃工作人力相互支援；派出所採2班制，換班時備勤室即消毒1次，「異地辦公」期間的公務運作，治安維護不受影響。

(中時 )