議員爆料8名醫事人員出國 聯醫：非旅遊警示國家 16:272020/03/26 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市議員王鴻薇今指出，北市聯合醫3月竟核准20名員工出國，而實際出國的有8位。（本報社資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市議員王鴻薇今指出，北市聯合醫3月竟核准20名員工出國，而實際出國的有8位，且理由為度假或蜜月旅遊，引發基層醫療人員不滿，質疑聯醫的作為。 北市聯合醫院也回應，1日至24日有8名醫事人員出國，北市聯合醫院副總院長黃遵誠指出，醫事人員皆依規定報備至非旅遊警示第一、二、三級國家，並經院方同意，出國地點在出國時至返國皆非警示地區。 北市聯醫指出，為強化防疫管理及關懷同仁出國所需，已加強宣導出國前先行報備指示，院方才能有效掌握出國情形。 (中時 ) #聯醫 #出國 #醫事人員 #北市 #聯合 #旅遊警示 也許您會感興趣 推薦閱讀 檢疫男夜店狂歡遭逮 衛生局將依「暫離時間」開罰 17:282020/03/22 生活 張上淳兩兒道歉後 PTT網友疑惑這一點 21:592020/03/22 政治 張上淳兒子出國根本沒錯？致命關鍵曝光：一堆人搞錯 00:182020/03/23 生活 防疫＋安心旅館 新北備戰2000房 04:102020/03/23 生活新聞 佛地魔系防疫？ 04:102020/03/23 時論廣場 雙北防疫不同調 柯侯較勁 01:202020/03/24 地方新聞 短評／淳兒與里長 04:102020/03/25 時論廣場 紅十字會捐贈防疫物資給北市消防局 20:102020/03/25 生活 歐美日旅遊警示 專家嘆升級太慢 04:102020/03/26 生活新聞 醫護自主健康管理給薪否？ 勞動部回應了 11:592020/03/26 生活 生活熱門新聞 瑞德西韋已用3病患！ 張上淳：奎寧初步顯示有效列臨床指引 - 生活 新冠病毒存活超久 張上淳曝臨床觀察：不太尋常 - 生活 英人嫌在台隔離像住監獄 陳時中：沒有虧待人 - 生活 搶購潮已過？網去賣場看超崩潰！ - 生活 兒出國玩張上淳被嗆下台 名嘴火大：你算什麼東西 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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