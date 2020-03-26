台北市議員王鴻薇今指出，北市聯合醫3月竟核准20名員工出國，而實際出國的有8位，且理由為度假或蜜月旅遊，引發基層醫療人員不滿，質疑聯醫的作為。

北市聯合醫院也回應，1日至24日有8名醫事人員出國，北市聯合醫院副總院長黃遵誠指出，醫事人員皆依規定報備至非旅遊警示第一、二、三級國家，並經院方同意，出國地點在出國時至返國皆非警示地區。

北市聯醫指出，為強化防疫管理及關懷同仁出國所需，已加強宣導出國前先行報備指示，院方才能有效掌握出國情形。

(中時 )