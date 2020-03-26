38歲陳姓男子從香港返台後為配合居家檢疫，本月23日晚9點多竟將防疫手機留在友人家裡，偷溜出門開車上國道，但陳男擔心遭到重罰，竟然向衛生局人員謊報出門時間，經警方調閱住家附近監視器後，發現陳男子扯謊，立即送往強制隔離處所，並開出40萬罰單。

陳男在國道3號彰化和美段遭到國報七隊攔檢後，高市衛生局痛斥陳男是「惡意及蓄意」，至少開罰20萬元。陳男向警方供稱，自己不熟悉路況，23日晚間9時30分在國道3號彰化交流道匝道口，才遭到警方攔查。警方一查赫然發現他是高雄居家檢疫對象，立即通報高雄市政府，責令陳男立即返家。

衛生局人員、里幹事及警方在陳男住處門口苦等2小時，直到24日凌晨陳男才返家。陳男自稱因缺錢，23日晚間7時許離家，開車到台中找友人借錢，沒有到其他地方並接觸他人。但警方查出，陳男其實在23號下午4點就落跑出門，明顯扯謊。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎在當日表示，陳男20日從香港回台，雖沒有症狀，借住鼓山區友人住處居家檢疫，卻將檢疫手機放在友人家裡躲避監控，再開車出門趴趴走，偷跑了200多公里，依照特別條例裁罰基準，至少開罰20萬元，但若調查後認定情節重大，將加重處罰，最高可罰100萬元。

今天衛生局調查結果出爐，證明陳男其實早就溜出家門，明顯是惡意扯謊，於是開出40萬罰單，並強制送往隔離處所隔離。

(中時電子報)