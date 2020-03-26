王瞳、梵緯喜相逢。（梵緯老師提供）

王瞳跟知名造型師梵緯因合作民視八點檔《大時代》結緣成為好朋友，日前受邀參加梵緯的直播節目分享女明星化妝包的秘密，被吐槽是《大時代》定裝最多次的女明星，光造型就至少10套，尤其髮型最有挑戰性，因為王瞳的頭很大，沒弄好會像頂一顆貢丸在頭上。王瞳也大方承認自己不但有「大頭症」還有兩個角， 像個茶几一樣，她很謝謝梵緯幫她在《大時代》在不同時期打造不同的「伍妹頭」，創造她個人戲劇的里程碑。

王瞳表示，她跟梵緯老師是久別重逢，自己剛出道時第一次主持外景節目，梵緯老師是大來賓，當時就給她這個新人很多溫暖的鼓勵，因此在《大時代》碰到老師備覺親切。兩人也很有默契，直播時不約而同穿了條紋裝。

她說自己在工作上有很多貴人，像她的藝名王瞳就是一位資深影劇記者幫她取的，因為瞳就是大眼睛，而美麗的大眼睛就是她的特色。因此她的化妝包最重要的就是眼妝品，睫毛夾是最重要的。梵緯老師要她選出前5樣必備的化妝品，她的選擇是睫毛夾、眼線筆、眉筆、遮瑕膏及護唇膏。

王瞳連續拍兩檔民視八點檔後，趁空檔休養生息，每天的生活就是教會跟運動促進讓身心靈平衡，最近她還嘗試填詞創作，不過她說演戲還是她的最愛，希望很快能有新作品跟大家碰面。

(中時 )