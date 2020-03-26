新冠肺炎衝擊全球經濟，國發會主委陳美伶今赴立院備詢時坦言，此次疫情不像過去幾次財經危機那樣單純，「復甦會是V型、U型，還是L型，都在評估中」。面對GDP能否保二，她說，樂觀的話，會讓GDP從原先預期的2.73％減少0.66個百分點；如果悲觀的話，是到負1.4％。

新冠肺炎在經濟上產生的負面衝擊已在各國隱然浮現，我國經濟成長率持續下修。主計總處2月時發布的全年經濟成長預測值是2.37％；到了3中旬，中央銀行第一季理事會下調全年經濟成長率估值至1.92％。如今，情況恐又更加嚴峻。

國發會主委陳美伶今上午接受民進黨立委賴瑞隆質詢時，被問到GDP能否保二，他說，政府當然是盡全力把經濟成長率保住，不過，「必須這樣說，沒有悲觀的權利，只有要更努力；但隨著疫情的擴大，我們有時候也沒有太樂觀的本錢。」

到了下午，民進黨立委邱志偉繼續追問GDP受衝擊程度時，陳美伶才又透露說，疫情發生之前，預估今年GDP為成長2.73個百分點，而目前是評估疫情會持續到6月，樂觀的話，負面衝擊可能會讓GDP減低0.66個百分點，也就是2.07個百分點。她說，「如果是悲觀的話，是到負1.4」。

聽到陳美伶這樣說，邱志偉一臉不可置信的重複講了這句話說「悲觀的話是到負1.4啊？負1.4啊？」陳美伶說，「對，悲觀的話是這樣」。

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(中時 )