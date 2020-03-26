受新冠疫情影響，「金點新秀設計獎」改為線上評選，今（26）日公布完整評審團名單！主辦單位邀集聶永真、詹朴、楊明晉、駱毓芬、周育如、吳書原、余岱官、林家齊等不同設計領域專家，擔任8大類別評審團召集人，聯手發掘潛力設計新星。今年更增設「金點新秀循環設計特別獎」，。徵件即將進入最後倒數，3月31日（二）下午5點截止報名！也歡迎國內對設計、創意有興趣的學子參加。

金點新秀設計獎今年攜手永續循環經濟發展協進會，增設「金點新秀循環設計特別獎」，鼓勵學生運用循環設計思維與創意，為社會提出創新解決方案。評審團召集人由「W春池計畫」主理人吳庭安擔綱。

產品設計類召集人由華碩電腦設計長楊明晉擔任，這次他組成涵蓋交通工具、生活用品、家具等多元產品類型的評審團。工藝設計類召集人、品研生活美學創意總監駱毓芬，近年不斷以設計結合工藝的創意作品獲國際關注，這次也特別延攬華特迪士尼有限公司高級設計經理林玉梅加入評審行列。

視覺傳達設計類召集人，由知名設計師聶永真扛下重任，2015年即曾任視傳類召集人，此次重磅回歸也帶來亮麗評審團陣容，除了近來頗受矚目的新銳視覺設計師彭冠傑、廖韡，更邀請台灣奧美副創意總監許力心，以及曾為歌田馥甄打造多張專輯的知名唱片企劃吳玫瑱加盟。時尚設計類召集人則由近年不斷在英國時裝周大放異彩的APUJAN創辦人詹朴擔綱，他邀集資深媒體人《VOGUE》副總編輯呂靜雯與《Harper's BAZAAR》總編輯廖秀哖、以機能紡織著名的儒鴻企業業務協理洪瑞廷，加上知名模特兒陳庭妮，從時裝的不同面向進行評選。

社會設計類召集人邀請水越設計創辦人周育如連任，這次她也再度帶來亮眼評審陣容，包括「DFC挑戰」（全球孩童創意行動挑戰）台灣發起人許芯瑋，以及以《小花計畫展─查無此人》回應眷村老家拆遷命運。空間設計類召集人吳書原，去年剛以2018台中花博地景設計及策展作品拿下「2019金點設計獎年度最佳設計獎」。

在包裝設計類，召集人由兩隻老虎設計工作室設計總監余岱官擔任，去年剛以質感細膩的品牌識別及包裝設計作品，一舉斬獲８枚2019金點設計獎標章。數位多媒體設計類召集人，則由曾為《五月天人生無限公司》、星宇航空操刀的夢想動畫創辦人林家齊擔綱，他從遊戲、動畫等不同領域找來頂尖專業工作者，組成華麗的評審團陣容。

(中時電子報)