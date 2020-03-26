下周國內油價將5連降。中油依機制汽柴油估計再降0.7元，主要油品95無鉛汽油將跌破20元指標關卡，新價可能落在19.8元，創下4年2個月新低。假設最後跌幅加大超過0.7元，則更會創近17年半來，挑戰阿扁時期國內油價新低。

儘管美國將推出大規模經濟刺激方案，卻煞不住新冠肺炎疫情對石油需求不振的憂慮，連動布蘭特的中東指標原油均價，最新來到25美元。依據浮動油價機制，中油下周將再度調降汽、柴油價每公升0.7元。

這個降幅雖然不如前兩周的3.8、1.3元，但也算是不小。以95無鉛來說，3月1日每公升仍有27元，如果下周一3月30日再降0.7元，95無鉛剩下19.8元，那麼這個月來1公升累積降幅將高達7.2元。加滿一桶油50公升，差距是360元，實在驚人。

假若國際原油續跌，下周一降幅超過0.7元，則油價更會創17年5個月的新低。上一次95無鉛低於19.8元，已是2002年10月25日的事，當時售價是19.6元，總統還是陳水扁第一任任期。

(中時 )