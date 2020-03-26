加州州長紐森（Gavin Newsom）25日（周三）表示，由於新冠肺炎疫情導致全州許多企業暫停營運，使該州在不到兩周時間，申請失業救濟人數已經突破100萬人。

紐森說：「從3月13日起，以申請失業救濟案件數來算，剛剛已突破100萬人大關。」

美國周四將公布上周全美初領失業救濟的最新人數，外界預料可能會上看數百萬人。初領失業救濟人數此前從未突破百萬人關卡，上周為28.5萬人。

(工商 )