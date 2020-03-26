加州爆失業危機 兩週內百萬人申請失業救濟 15:432020/03/26 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加州州長紐森（Gavin Newsom）25日（周三）表示，由於新冠肺炎疫情導致全州許多企業暫停營運，使該州在不到兩周時間，申請失業救濟人數已經突破100萬人。 紐森說：「從3月13日起，以申請失業救濟案件數來算，剛剛已突破100萬人大關。」 美國周四將公布上周全美初領失業救濟的最新人數，外界預料可能會上看數百萬人。初領失業救濟人數此前從未突破百萬人關卡，上周為28.5萬人。 (工商 ) #失業救濟 #百萬 #紐森 #申請 #加州 也許您會感興趣 推薦閱讀 上海「國光牌」口琴聊慰寂寞 04:092020/03/22 兩岸藝文 矽谷科技業伸援手 蘋果臉書帶頭捐口罩、呼吸器 01:192020/03/24 全球財經 疫情衝擊，去年財報得申請延期公告－光麗 上市首家申請延期 01:202020/03/24 證券．權證 受隔離檢疫 可線上申請補償 01:202020/03/24 地方新聞 趴趴走不甩檢疫 4人遭罰百萬 01:202020/03/24 社會新聞 罰百萬也不怕 高雄檢疫男落跑上國道彰化遭攔截 11:042020/03/24 社會 高雄居家檢疫男開車上國道遭攔 最恐罰百萬 12:062020/03/24 社會 防疫補償第一階段申請昨開放 2年內都可申請 14:202020/03/24 生活 中華郵政3/25起調降存款利率 18:302020/03/24 財經 美紓困法尚有爭議 沒工作領得比上班多 14:412020/03/26 財經 財經熱門新聞 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 財經 慌了…川普喊復活節復工！美媒驚爆內幕 - 即時 大媽散戶能撐上9900點？專家曝背後大危機 - 財經 美股慘崩30％還沒完！專家驚爆下波屠殺日 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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