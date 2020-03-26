新竹縣竹東鎮廖姓男子日前在竹東鎮中央市場外擺攤，他販賣熟食卻不戴口罩，市場管理委員會前往勸導，廖男卻反嗆回擊，管理人員和附近攤商看不過去，4名男子一氣之下將他打倒在地，還有人拍下影片放上網路，廖男事後決定不提告，全案依妨害秩序罪嫌移送法辦。

據了解，市場管委會已勸導當地攤商戴口罩，當地商家也都配合防疫政策，但廖男來自外地，近日才在中央市場外擺攤，他販賣熟食卻不戴口罩，管委會18日上午前往勸導，廖男不聽勸而爆發口角衝突，周邊攤商與管理人員共4人一氣之下，將廖男打倒在地。

廖男事後決定暫不提出告訴，警方訊後對打人地4人依妨害秩序罪嫌函送新竹地檢署偵辦，而打人畫面也被拍下放上網路，多數網友認為攤商不配合防疫「很白目」、「被打應該」，但也有人不認同以暴力解決問題，希望在特殊時期也能保持理性態度。

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(中時電子報)