華紙（1905）今日召開線上法說，展望2020年營運，由於新冠肺炎疫情造成市場需求能見度不佳，加上工作天數較少、部分設備例行性歲修，公司對首季營運仍保守審慎看待。公司將致力拓展醫療、食品包裝等高附加價值的特殊紙品銷售，力拚提升營運獲利表現。

華紙發言人陳瑞和指出，今年市場狀況仍瞬息多變。受新冠肺炎疫情全球爆發影響，上游漿紙廠停工狀況比下游印刷廠多，由於供給減少幅度比需求下滑幅度更多，國際漿價已有點蠢動，2月國際漿價每噸報價小漲10～20美元，但是否將繼續上漲，目前還看不準。

而疫情致使國際市場湧現分散風險效益，由於台灣疫情管控相對嚴謹，華紙旗下各工廠運作正常、產品品質穩定，帶動近期外銷訂單持續成長。陳瑞和表示，雖然疫情致使紙吸管需求趨緩，但食品外帶比例提升及殺菌商品熱銷，皆帶動食品包裝紙及標籤底紙需求增加。

陳瑞和表示，華紙首季標籤底紙需求量年增逾1成，包括醫療、食品包裝等特殊紙接單量年增13～15％，整體貢獻已自5％提升至近10％。目前藥局販售口罩的外包紙袋，也是使用華紙生產的無螢光珍白道林紙製作。

華紙表示，由於疫情發展狀況仍難以預期，將持續留意國際局勢變化，備妥原料生產並提升產品競爭力，專注高附加價值特殊紙品，滿足市場所需。陳瑞和預期，華紙今年特殊紙貢獻比重可望持續提升，帶動整體紙品毛利率提升，紙漿毛利率則須視漿價變化而定。

(時報資訊)