愛普(6531)今(26)日舉辦法人說明會，執行長陳文良表示，提高毛利率仍為愛普當前最重要任務，核心業務為客製化和設計服務等，針對疫情影響，愛普認為，現階段大陸已經復工，但歐美還處於最糟的狀況，訂單需求目前沒有很大的變化。

執行長陳文良表示，愛普業務區分為標準型產品、客製化產品、設計服務以及技術授權，提高毛利率是愛普當前最重要的任務，對於壓力較大的標準型業務來說，愛普透過改變商業模式、產品銷售，盼藉此改變毛利率結構，愛普的核心競爭力主要鎖定包括客製化、設計服務，愛普在相關領域也具有領先特質。

在毛利率回溫的表現上，陳文良指出，愛普去年全年毛利率約16%，並沒有像預期一般明顯回升，主要是因去年積壓大成本的庫存，未來隨這去化的進行，應該可以提高，但因為今年第一季、第二季還是有庫存去化要做，所以不會有很明顯提升。

愛普2019年累計營收34.62元，營業毛利5.24億元，毛利率15.15%，營業淨損7937萬3000元，營益率-2.29%，稅前虧損4.25億元，全年淨損3.95億元，每股虧損5.33元。

愛普去年吞下每股虧損5.33元主要是因為在去年首季因一次提列3.42億元損失，影響去年的首季每股稅後盈餘減少4.57元。

對於市場最關心的此波新型冠狀病毒疫情對營運的影響，愛普認為，從現在看起來，大陸客戶已經復工，但歐美還處於最糟的狀況，只是訂單需求目前沒有很大的變化，往後的發展還在觀察中。

(時報資訊)