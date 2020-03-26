《國際產業》LG化學、三星SDI美國EV電池廠，停工至4月13日 15:402020/03/26 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓LG化學與三星SDI宣布，受新冠肺炎疫情影響，已經關閉在美國的電動車（EV）電池廠。 LG化學在密西根州霍蘭市（Holland）的電池工廠將停工至4月13日。公司主管表示，該廠將投入最少人力維持基本運作，以遵守政府的行政命令。LG化學在波蘭和中國的電池廠目前正常運作。 三星SDI亦宣布在密西根州的電動車電池廠將休業至4月13日。 密西根州政府在23日發布為期三周的禁足令，要求居民在這段期間內非必要時不要外出，因此該州大部分工廠已經關閉。 (時報資訊) #三星 #LG #化學 #SDI #電池廠 也許您會感興趣 推薦閱讀 《電腦設備》法人估：廣達擬配息3.7元，殖息率近7％ 10:002020/03/23 財經 疫情影響三星、LG電子印度工廠暫停產 12:032020/03/23 財經 防範疫情擴大 三星、樂金印度工廠暫時停工 23:232020/03/23 財經 《科技》疫情影響趨緩，3月TV面板出貨預估月增14％ 14:492020/03/24 財經 連署破2萬 用戶呼籲三星旗艦機別再用Exynos處理器 16:032020/03/24 科技 肺炎大流行 小米等陸手機廠暫停印度生產 19:222020/03/24 財經 三星S20打開120Hz螢幕更新率多耗電？實測結果揭曉 23:582020/03/25 科技 東奧延至2021年 主要贊助商力挺 23:122020/03/25 財經 中階手機 ODM、委外設計夯 04:102020/03/26 產業．科技 高通S865 5G晶片太貴 Google／LG旗艦機可能不採用 14:542020/03/26 科技 財經熱門新聞 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 財經 慌了…川普喊復活節復工！美媒驚爆醜惡內幕 - 即時 大媽散戶能撐上9900點？專家曝背後大危機 - 財經 政院拍板紓困2.0 弱勢老幼每月加發1500元！房貸利率調降 所得稅延繳1年 - 日報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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