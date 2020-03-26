南韓LG化學與三星SDI宣布，受新冠肺炎疫情影響，已經關閉在美國的電動車（EV）電池廠。

LG化學在密西根州霍蘭市（Holland）的電池工廠將停工至4月13日。公司主管表示，該廠將投入最少人力維持基本運作，以遵守政府的行政命令。LG化學在波蘭和中國的電池廠目前正常運作。

三星SDI亦宣布在密西根州的電動車電池廠將休業至4月13日。

密西根州政府在23日發布為期三周的禁足令，要求居民在這段期間內非必要時不要外出，因此該州大部分工廠已經關閉。

(時報資訊)