春暖花開，火紅木棉花盛開！防疫期間多少會有人怕出遊，然街道上其實也有浪漫風景。在新北市可見到較多木棉花分布的區域，包含八里、三重、蘆洲、新莊、中和、永和等！此時火紅盛開，讓人也感受到小確幸。

木棉花朵大在盛開時具有極佳的觀賞性。（圖取自新北市景觀處官網）

木棉花的花語：「珍惜你身邊的人，珍惜你眼前的幸福」，下次看到木棉花時，別忘了提醒自己應該好好珍惜身旁的人、事、物，目前新北境內中和區錦和路、三重重陽橋旁等地皆可欣賞已開花的木棉。

木棉是常見的路樹，生活中其實隨處可以賞花。（圖取自新北市景觀處官網）

木棉花瓣為橙黃或橙紅色，花萼黑褐色，因花朵很大在盛開時具有極佳的觀賞性。花期約在每年3至4月，約會有1個月的花期，先開花後長葉，因木棉樹屬於速生、強陽性的樹，它總是比周圍的樹群還高，約10～25公尺，木棉這種奮發向上的精神及鮮豔似火的大紅花，被人譽之為英雄樹。

木棉花原產地印度、馬來群島和菲律賓群島，是一種在熱帶及亞熱帶地區生長的落葉大喬木樹。木棉花花型大朵、色彩鮮艷，與青蔥的綠地更是產生強烈的顏色對比，可見遊客撿拾地面的木棉花，排成各種圖案拍照，別有一番風味

木棉樹屬於速生、強陽性的樹，它總是比周圍的樹群還高。（圖取自新北市景觀處官網）

景觀處表示木棉花雖美，但當花落路面遭輾壓過後，行走或騎車容易打滑，請民眾小心道路安全，減速慢行。

(中時電子報)