天氣趨於炎熱，台南市再確診1例登革熱境外移入病例，同時也是今年截至目前為止的第5例境外疫入病例。台南市登革熱防治中心陳怡主任表示，目前正值疫情上升期，請民眾於東南亞及南亞等登革熱流行國家旅遊活動返國後14天內務必做好自主健康管理，有發燒症狀時請立刻就醫，主動告知旅遊史，並做好防蚊措施。

這起新增病例3月1日入境，返回社區3天後開始出現症狀，台南市政府登革熱防治中心籲請市民注意，自登革熱流行國家返國後，需自主健康管理14天。由於清明將至，登革熱防治中心籲請醫療院所發現外籍學生、新住民、外籍移工或一般民眾就醫，有登革熱流行地區旅遊史時，請進行登革熱NS1快篩，俾利衛生單位及早進行相關防治作為，避免境外移入病例的病毒於社區中擴散而導致本土病例發生，危害民眾健康。

另外，新冠肺炎疫情逐漸升溫，歐洲各國陸續傳出肺炎感染確診病例，國人出國不小心感染難以避免，籲請民眾，除非公務之需，近期盡量避免至國外旅遊。確保不會造成另一波感染，希望所有回國的市民都能自主健康管理，勤以肥皂洗手，適時戴口罩，避免形成防疫破口。

(中時 )