鍾欣凌在《我的婆婆怎麼那麼可愛》超齡演婆婆，化解家族糾紛。（公視提供）

公視年度家庭鉅作「熊促咪家庭生活劇」《我的婆婆怎麼那麼可愛》（以下簡稱《我的婆婆》）預計今年6月6日開播，今天（3月26日）搶先釋出導演版花絮影片。

導演鄧安寧搶先劇透部分內容，大讚主角「超齡婆婆」鍾欣凌敬業，和劇組特別開拔到台南，花了一早上拍攝的夢中「少年pi與老虎搏鬥」劇情。

《我的婆婆》由鬼才導演鄧安寧、金鐘製作人陳慧玲與金鐘編劇溫怡惠三人聯手組成的戲劇「金三角」所製作。鄧安寧笑說：「一看到編劇是我合作了快20年的溫怡惠，還有給我百分之百信任的陳慧玲製作人。我能夠完全肆意地發揮，這是多難得的機會，我怎麼可能不接呢？」隨後不忘愛搞笑的性格開玩笑說：「其實一切都是為了房貸跟女兒的學費！」

鄧安寧是劇場演員出身，也曾組樂團在酒吧駐唱，最近也客串演出金馬獎最佳劇情長片《陽光普照》。製作人陳慧玲大讚他不但有好演技，更常在片場自導自演或是親自為演員示範，以無限的創意與靈感，為劇情增加笑點，將演員、劇本惡搞一番，激盪出滿滿的「笑果」。鄧安寧笑說：「 我的幽默跟靈感其實是源自於小時候常常翹課去看電影，我總是跳脫學校制式的框架，從小時候就累積了很多想法，這次終於可以不怕脫序，盡情發揮在戲劇上。」

舉例來說，《我的婆婆》劇中一個幻想殺人的噴血橋段，他打破規則，直接讓觀眾知道噴血畫面是假的，並且放上「請勿模仿，我們是用番茄醬。」的字幕；他期許以顛覆傳統的喜劇表演模式，可以使觀眾用歡笑的心情，檢視生活中嬉鬧背後的議題，用更好的角度跟眼光積極的去面對困境，便是製作本部戲最大的收獲。

《我的婆婆》故事描述女主角小鷗（黃姵嘉 飾）以蘇家媳婦的角度，觀察婆婆蘇林彩香（鍾欣凌飾）承受喪夫、喪子之痛，以及家族餅店「珍賀齋」倒閉危機的同時，還要應付子女、媳婦間瘋狂、脫序的家族爭產戰爭。

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(旺報 )