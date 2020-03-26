摩斯漢堡仍以MOS卡儲值為主。（摩斯提供）

頂呱呱與悠遊卡合作，凡使用悠遊卡可享有優惠套餐方案。（頂呱呱提供）

行動支付開放以來，速食業者在競爭之下，陸續開放各種支付工具，尤其現在疫情當道，多使用條碼支付，也可減少接觸現金的機會，並省去店員找零的繁瑣。業者趁此波繼續導入新支付工具，方便民眾快速結帳、外帶回家，也可享多重優惠。

麥當勞繼Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay後，去年再導入四大票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡、有錢卡）現在再攜手Line Pay，陸續於雙北4家門市測試，包括自助點餐機都可使用，預計年中即可擴展至全台，未來還可用LINE POINTS點數折抵消費。

肯德基除支援悠遊卡、街口支付外，目前在部分門市也設置自助點餐機，能提供現金、悠遊卡、信用卡，與Apple Pay、Samsung Pay及Google Pay等支付。摩斯漢堡仍以MOS卡為主，但單次儲值500元，享有兩點摩斯金點數，可換購漢堡等商品，而臨櫃點餐也可刷台新信用卡。

頂呱呱全門市皆可用街口支付、Line Pay、台灣Pay、悠遊卡，而目前凡綁定「台新街口聯名卡」，於頂呱呱集團刷街口支付，即享8％街口幣回饋，（街口幣1點=1元）；另也與悠遊卡合作，凡使用悠遊卡，可享有優惠套餐方案，每兩個月會換一輪套餐方案。此外，頂呱呱忠孝旗艦店也可刷信用卡，及信用卡綁定Apple Pay。

(中時 )