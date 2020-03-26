行動支付開放以來，速食業者在競爭之下，陸續開放各種支付工具，尤其現在疫情當道，多使用條碼支付，也可減少接觸現金的機會，並省去店員找零的繁瑣。業者趁此波繼續導入新支付工具，方便民眾快速結帳、外帶回家，也可享多重優惠。
麥當勞繼Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay後，去年再導入四大票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡、有錢卡）現在再攜手Line Pay，陸續於雙北4家門市測試，包括自助點餐機都可使用，預計年中即可擴展至全台，未來還可用LINE POINTS點數折抵消費。
肯德基除支援悠遊卡、街口支付外，目前在部分門市也設置自助點餐機，能提供現金、悠遊卡、信用卡，與Apple Pay、Samsung Pay及Google Pay等支付。摩斯漢堡仍以MOS卡為主，但單次儲值500元，享有兩點摩斯金點數，可換購漢堡等商品，而臨櫃點餐也可刷台新信用卡。
頂呱呱全門市皆可用街口支付、Line Pay、台灣Pay、悠遊卡，而目前凡綁定「台新街口聯名卡」，於頂呱呱集團刷街口支付，即享8％街口幣回饋，（街口幣1點=1元）；另也與悠遊卡合作，凡使用悠遊卡，可享有優惠套餐方案，每兩個月會換一輪套餐方案。此外，頂呱呱忠孝旗艦店也可刷信用卡，及信用卡綁定Apple Pay。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。