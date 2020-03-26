櫃買中心今（26）日表示，綠界科技（6763）在今日送件申請登錄興櫃股票，產業別是其他業。

根據櫃買中心資料顯示，綠界科技成立於民國85年6月間，為上櫃文創股歐買尬的轉投資事業，綠界科技董事長兼總經理為林雪慧，主要經營業務是金流代收業務，送件時資本額為1億2,888萬元。該公司去（108）年業績，營收9億3,621萬元，稅前盈餘1億6,920萬元，稅後盈餘1億3,497萬元，每股盈餘12.48元。

(工商 )