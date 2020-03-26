綠界科技今日申請登錄興櫃股票 15:502020/03/26 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（26）日表示，綠界科技（6763）在今日送件申請登錄興櫃股票，產業別是其他業。 根據櫃買中心資料顯示，綠界科技成立於民國85年6月間，為上櫃文創股歐買尬的轉投資事業，綠界科技董事長兼總經理為林雪慧，主要經營業務是金流代收業務，送件時資本額為1億2,888萬元。該公司去（108）年業績，營收9億3,621萬元，稅前盈餘1億6,920萬元，稅後盈餘1億3,497萬元，每股盈餘12.48元。 (工商 ) #歐買尬 #綠界科技 #申請 #登錄興櫃 #櫃買中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 《店頭市場》其祥-KY等多檔股票今起預收券款(2-1) 08:352020/03/23 財經 《店頭市場》其祥-KY等多檔股票今起預收券款(2-2) 08:352020/03/23 財經 《文創股》歐買尬子公司，綠界擬配息9元 09:092020/03/23 財經 櫃買中心致力維持證券市場正常運作 09:312020/03/23 財經 《台北股市》太景＊-KY、兆遠、笙科股、大宇資等24日起預收款券(2-2) 08:522020/03/24 財經 《台北股市》太景＊-KY、兆遠、笙科股、大宇資等24日起預收款券(2-1) 08:522020/03/24 財經 櫃買今日舉辦線上座談「Startup Morning Talk-創業點滴」 09:322020/03/25 財經 宅經濟發威 綠界科技去年營收大爆發 04:102020/03/26 產業特刊 衡平公司違反內控及延遲申報重訊 遭併處違約金30萬元 14:412020/03/26 財經 《店頭市場》衡平違反其內控制度及延遲申報重大訊息，遭罰30萬元 15:232020/03/26 財經 財經熱門新聞 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 財經 慌了…川普喊復活節復工！美媒驚爆醜惡內幕 - 即時 大媽散戶能撐上9900點？專家曝背後大危機 - 財經 政院拍板紓困2.0 弱勢老幼每月加發1500元！房貸利率調降 所得稅延繳1年 - 日報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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