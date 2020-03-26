砷化鎵磊晶廠英特磊IET-KY（4971）26日舉辦法說，董事長暨總經理高永中指出，因公司生產尖端國防應用材料、屬關鍵產業，在美國境內不受停工管制，營運不受影響，而商用與國防相關銻化鎵紅外磊晶片需求下半年後勢看好，目前合作案正討論價格與產量，預計4月有預先訂單、7月簽長期合約，並開始供應生產。

英特磊2019年稅後淨利6,930.5萬元，年增34.8％，每股盈餘（EPS）達1.90元，較前一年的1.42元增加33.8％；擬配發現金股利1元，以26日收盤價39.2元計算，殖利率約2.5％。

展望2020年，高永中表示，第一季受到大陸爆發疫情有所衝擊，第二季目前看不出來有什麼變化，但疫情對整體經濟影響現階段仍無法估計，預期今年上半年將較去年同期稍差，對2020年全年營收成長幅度估約5～15％，但仍需視經濟情況與市場競爭而定。

(工商 )