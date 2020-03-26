大陸商務部26日強調，疫情對大陸消費的影響是短期可控的，預計在一系列促進消費政策實施後，後期消費市場將進一步平穩回升。

新浪財經報導，大陸商務部指出，隨著疫情防控形勢持續向好，近期企業復工營業加快，市場銷售觸底回升。

商務部監測數據顯示，截至3月22日，大型農產品批發市場平均復工率達97％，大型超市96％，農貿市場（菜市場）94％，百貨商場（購物中心）90％。商務部重點監測零售企業2月下旬日均銷售額比2月中旬增長5.6％，3月上旬較2月下旬增長0.5％，3月中旬較上旬又增長0.8％。

商務部認為，隨著國家和地方推出一系列促進消費回補釋放政策，消費市場有望進一步平穩回升。

在外貿方面，商務部指出，積極有序推動外貿企業復工復產，保障重要企業和關鍵產品生產出口，支持企業通過網上洽談、網上參展等方式主動抓訂單，與各國一道確保全球供應鏈開放、穩定、安全，全力穩住外貿基本盤。但也稱，疫情對機電、交通運輸設備、能源化工等行業進口受影響較大。

(工商 )