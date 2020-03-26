在疫情衝擊下的旅遊業寒冬中，業者為吸客不斷出招，長榮桂冠酒店（台中）與格上租車攜手推出「你住房．我送車」住房專案，6月底前入住雙人房每晚3588元起、家庭房4588元起，不僅皆包含咖啡廳早餐，還依入住天數贈送房客24小時免費租車時數，等同現省1680元，讓國人更方便地到處遊玩，也降低抗疫期間搭乘大眾運輸工具所帶來的不安全感。

不僅用送租車時數來搶客，長榮桂冠酒店（台中）另外還推出「平安暢遊中台灣」住房專案，若在4月底前預訂，雙人房不分平假日下殺近27折、每房2899元，高級家庭房平日也有近3折的3299元優惠價，假日也僅需3599元，且均含咖啡廳早餐。（每日限量5間）

此外，為讓賓客在家也能品嘗到5星級料理，長園中餐廳推出「經典美味帶回家｣外帶活動，於午晚餐點餐時段，提前來電訂餐或直接至長園中餐廳點購餐點，即可將5星級料理帶回家享用。長園中餐廳餐點也有優惠，招牌的北京片皮鴨還有優惠，即日起至12月31日止，每周四享全隻1鴨2吃、內用享55折的優惠，限量1488元；每週三則為波士頓活龍蝦日，全隻祭出5折、內用1368元的超低折扣；點心坊也在即日起推出人氣商品生巧克力限量買大送小，只要購買1盒大盒生巧克力，就送每盒價值380元的小盒生巧克力。

(中時 )