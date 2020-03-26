國發會評估新冠肺炎疫情衝擊，若疫情持續至今年6月，在悲觀情境下，台灣今年經濟成長恐難「保2」；但國發會也指出，目前評估並未納入國人出國旅遊可能有部分轉為國內旅遊，以及紓困振興方案等效益，政府將全力穩定國內經濟，仍有機會「保2」。

國發會主委陳美伶今(26)日赴立法院經濟委員會備詢，有關立法委員關切疫情對今年經濟之影響，陳美伶表示，近期疫情擴大蔓延至全球，嚴重衝擊全球貿易、投資與消費，並造成金融市場大幅波動。國發會預估，若疫情持續至今年6月，新冠肺炎對我國經濟成長率之影響介於0.66至1.40個百分點。今年經濟成長率恐不能「保2」。

國發會表示，上述評估係分別就樂觀與悲觀情境進行推估，差異在於來台旅客人次減少幅度，以及全球經濟下滑對我國之衝擊程度。由於我國為小型開放經濟體，受國際景氣影響甚深，因此國發會所推估樂觀與悲觀預測值，主要反映國際機構對中國大陸、美國、歐元區等我國主要貿易夥伴經濟成長下調幅度之差異。

國發會強調，上述估計值尚未納入國人出國旅遊可能有部分轉為國內旅遊，以及紓困振興及移緩濟急共計千億元等之正面效益，若加計上述效益，今年經濟成長率仍可望達2%以上，惟仍須關注疫情對全球經濟之影響。

國發會表示，面對此次嚴峻疫情，政府各機關都很努力，但情勢已超越過去幾次財經危機，政府沒有樂觀的本錢，但也沒有悲觀的權利，未來將更加努力，全力穩定國內經濟，除推動紓困跟振興方案，也將掌握數位科技帶來新的生機，且因此次疫情，更多民眾轉向線上消費、線上支付，也讓更多中小企業看到虛實結合的好處。

(時報資訊)