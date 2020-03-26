和碩(4938)今舉行法說會，執行長廖賜政表示，今天董事會通過2019股利配發4.5元現金股利，配息率為61%。今年和碩的資本支出約3~3.5億美元，其中2億美元是設備支出，而1~1.5億美元是廠區的建置。今年第二季在產能利用率平穩下，營收可較第一季明顯成長。目前較令人憂心是消費端的變化。上半年希望整體營收有年對年的成長。

廖賜政表示，新冠疫情以來，和碩的復工率每周都在改善，目前已經滿產。第二季供應鍊和產能都符合客戶需求，產能利用率平穩，且第二季有前季訂單遞延效應，營收可望比第一季明顯改善，三大產品線營季增及年增都可望雙成長。

針對各產品線，廖賜政也指出，今年通訊產品動能不斷，消費性電子是新舊產品交替，車用電子有雙位數的成長，電動車在台北市逐漸普及，資訊產品今年因疫情影響反而有受惠情況，至於電競因基期高，所以成長略緩。

在分散產區方面，廖賜政表示，基金降低風險，和碩陸續分散生產的產區。和碩前年的海外布局放在印尼，印尼去年第一季已開出產能，以網通和IOT為主；今年選定越南新產區，估在明年上半年有產出貢獻，未來的擴產依客戶的需求為原則，不離開客戶需求。印度是未來的擴產目標，但也會看印度政府態度和客戶的要求。

今年DMS的改善，聚焦在生產良率及整體規畫，非追求極大化，去年庫存改善成效不錯。公司也積極推動自動化智能製造，以降低人員的需求。至於明年可能有新的競爭者加入，廖賜政表示，這代表市場仍有利可圖，以和碩而言上下游整合完備，具有競爭力。

(時報資訊)