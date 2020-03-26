台商爽遊金芭黎罰30萬 高市衛生局證實已繳清 16:002020/03/26 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台商爽金芭黎挨罰30萬，高市衛生局證實已繳清。（柯宗緯攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄50多歲男台商自1月底自武漢返台後，卻發病確診出新冠肺炎，期間竟然隱匿旅遊史，到處趴趴走，甚至到高雄知名舞廳「金芭黎」爽完，害得1名舞小姐差點中鏢，所幸最後排除。事後，高市衛生局對台商惡質行為開罰30萬元，時隔兩個多月，衛生局今證實台商昨以把30萬元一次繳清，至於是否還收治負壓隔離病房，不願證實。 衛生局簡任技正潘炤穎指出，該台商被罰30萬元，依規定須限期繳交完畢，昨天在衛生局專戶確實有進帳這筆款項。如果未如期繳完，會進入行政執行處，必要時假扣押、扣款。 (中時 ) #台商 #衛生局 #新冠肺炎 #肺炎 #新冠 也許您會感興趣 推薦閱讀 義大利新冠肺炎新增793死 再創新高！ 06:002020/03/22 國際 花蓮佛心醫師發明插管箱 公開設計圖免費供量產 13:212020/03/22 生活 配合防疫 山區KTV業者自動停業兩周 16:372020/03/22 社會 北部某大學研究生 與研究機構確診同一實驗室 17:572020/03/22 財經 新北檢疫男溜到北市夜店狂歡被逮 新北市衛生局將開罰100萬 17:492020/03/22 生活 環保署員工確診立院委員會邀CDC說明 10:262020/03/23 政治 《國際經濟》2兆美元紓困振興方案又卡關，參院尚未表決 10:002020/03/26 財經 史上最大！美參議院通過2兆美元紓困案 11:382020/03/26 國際 《國際社會》為宣布緊急狀態作準備？傳日本將設立新冠疫情總部 11:422020/03/26 財經 梅西拒絕大減薪 卻捐3000萬防疫 12:072020/03/26 體育 社會熱門新聞 好心疼！員林衛生紙工廠大火 原料險燒光 - 社會 《德國之聲》記者指控台機場檢疫漏洞百出 鄉民吵翻天 - 社會 殺女友切塊餵野狗 台南分屍魔免死 家屬怒：我來槍斃他 - 新聞 彰化驚世夫妻！荷蘭返台不居檢 男開賓士女騎車出門趴趴造 - 社會 烏龍爆料時力黨工持毒 王浩宇「怕受偽證罪」不出庭 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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