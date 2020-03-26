高雄50多歲男台商自1月底自武漢返台後，卻發病確診出新冠肺炎，期間竟然隱匿旅遊史，到處趴趴走，甚至到高雄知名舞廳「金芭黎」爽完，害得1名舞小姐差點中鏢，所幸最後排除。事後，高市衛生局對台商惡質行為開罰30萬元，時隔兩個多月，衛生局今證實台商昨以把30萬元一次繳清，至於是否還收治負壓隔離病房，不願證實。

衛生局簡任技正潘炤穎指出，該台商被罰30萬元，依規定須限期繳交完畢，昨天在衛生局專戶確實有進帳這筆款項。如果未如期繳完，會進入行政執行處，必要時假扣押、扣款。

(中時 )