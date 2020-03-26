高通今(25)日宣佈推出下一代超低功耗藍牙系統單晶片(SoC)，此創新的高通TrueWireless Mirroring技術將支援客戶優化真無線產品，高通本次一口氣推出兩款產品，包括QCC514x瞄準頂級產品，以及QCC304x則是針對中階、入門市場，本次高通在不影響功耗的前提下整合數位混合主動降噪技術(ANC)，由於預估ANC會快速導入今年無線藍芽耳機(TWS)，故高通此新品無疑是希望在今年的TWS晶片市場中，搶下更多市占率。

高通技術公司副總裁暨語音、音樂與穿戴式裝置總經理James Chapman表示，高通的技術協助客戶打造支援頂級音質、持久續航力和穩健連接的真無線產品，即使在擁擠的無線連接環境中依然清楚，全新高通TrueWireless Mirroring技術專為支援各式無線耳機實現上述關鍵特性而打造，高通於所有層級的藍牙音訊產品增加對語音助理功能的支援，且在不影響功耗的前提下整合數位混合主動降噪技術，這將進一步使這系列全新系統單晶片為消費者提供更好的體驗。

高通表示，在突破性的QCC5100和QCC30xx系列系統單晶片成功的基礎上，全新解決方案現已支持創新的高通TrueWireless Mirroring技術，此技術讓一隻耳機透過藍牙無線連接至手機，另一隻耳機則鏡射已連接之耳機，使得這兩隻耳機可以在多個使用場景下快速切換。

全新系統單晶片還採用了整合式混合主動降噪技術，透過支援超低延遲的外部環境通透模式，系統單晶片所整合的主動降噪專用硬體能夠對周圍環境有真正的自然感知，使使用者不僅可以在飛機上使用主動降噪技術，還可以在運動、辦公等日常場景中使用。QCC514x和QCC304x系統單晶片已進行優化，可以在不同使用情境展現領先業界的低功耗技術。取決於設定和其他影響因素，65mAh的電池可支援長達13小時的播放時間。啟動主動降噪功能對電池續航力影響非常小，更長的電池續航力讓消費者可在國際航班或長時間辦公中享受卓越音質。此外，更長的播放時間也可以縮小使用充電盒所需的電池，讓更精巧、可輕鬆放入口袋中的設計成為可能。

高通表示，用於頂級產品線的QCC5141支援多個語音生態系的隨時聆聽、語音關鍵字喚醒功能，用於入門和中階產品的QCC304x系列支援多個語音生態系按鍵語音喚醒功能，使得OEM廠商能更快速、更符合成本效益的支援語音助理功能，透過在入門和中階的系統單晶片產品上增加此項功能，高通技術公司正首次透過單晶片解決方案協助OEM廠商為低價市場提供語音助理功能，從而讓語音助理能夠普及於不同價格區間的產品中。

(時報資訊)