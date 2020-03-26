新冠肺炎在台灣截至今日累計共252人確診，各界紛紛傳出病毒變異的特性。今日指揮中心專家小組召集人張上淳在記者會上透露，很少有病毒可以在體內存活這麼長的時間，看了部分病人的臨床狀況確實不太尋常。

由於新冠肺炎目前已在全球大流行，台灣目前已有252例確診，但解隔離的人數至今只有29人，令人擔心是否病毒能在體內存活長久，有可能影響到占床率。對此，張上淳回應，這次的新冠肺炎特性確實跟過去所認識的呼吸道病毒有很多不同，很少有病毒會在身體裡維持這麼長的時間。

張上淳表示，包括我們自己檢測這些病人體內已有抗體，可是他的呼吸道卻還是持續排放病毒，這確實是不太尋常的狀況。但不管怎樣，為了安全起見還是希望連續三採陰才會解除隔離。

至於負壓隔離病房的能量，張上淳回應，已經有和專家討論過，也許到後來病人越多的話，可以考慮將一部份已將治療到一定程度的病人轉到一般病房，當然會有適當的防護。

(中時電子報)