新冠肺炎在全球持續蔓延，尢其美國、日本與歐洲等地的的確診病例，還在不斷向上攀升，今市場傳醫療器材出現大缺口的呼吸器，已成美國等先進國家搶購物資，而台股盤中盛傳雃博（4106）有生產呼吸器，激勵該股開高走高，中場後強勢緊鎖漲停板，成交量達2662張，係近13個交易大量，而在漲停板門外排隊追價者，仍達363張，表現出色。

不過雃博公司澄清，該公司生產的呼吸器與維生用的呼吸器大不同，雃博供應的是幫助睡覺中有呼吸暫時停止症狀者，予協助灌入空氣挹助安穩睡覺的功能，而急救與維生用的呼吸器則是能幫助肺功能運作，使呼吸順暢的醫療器材，兩者不能混為一談。

只是目前市場對維生用的急救呼吸器需之孔急，但又出現供需大缺口，所以才把部分焦點，轉移到是否能幫病人安穩睡覺用的呼吸器的念頭，事實上，幫助睡覺用的呼吸器只是把空氣打入，並不能幫助肺功能運作，這是需要在維生與救命的前提下，仔細予分清楚的。

(工商 )