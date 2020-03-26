藝人謝和弦今日上午11時許，到內湖八大電視台「應徵工作」，在大廳大鬧，還大聲唱歌，嘴中還用台語唸「不要回去陪老婆」，工作人員無奈之下，只好報警處理，最後6名員警將謝和弦帶離。

警方調查，今日上午10時15分許，天氣相當炎熱，但藝人謝和弦不但身穿長袖外套，戴著口罩出現在新湖二路三立電視台大樓玻璃窗外，站挺著身子、伸手對著公司裡員工擺出「敬禮」舉動，時間長達5秒鐘，做完動作後很快地離去。

接著11時許，謝和弦又出現在內湖的八大電視台大廳，一進門就向櫃檯說要應徵工作，讓工作人員摸不清頭緒，只能委婉地告知「目前沒有職缺」，於是他坐在大廳角落大聲唱歌，引來注意，工作人員無奈之下，只好報警處理。

警方表示，謝和弦自稱心情不好才會亂走，他從電視台離開後，又徒步走到西湖派出所對面的洲子美食街，緊接著又跑到旁邊的洲子公園，坐在石階上自言自語，但因沒有違法，所以沒有將他帶回警局，約11時30分許替他叫計程車回家。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)