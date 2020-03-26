新冠肺炎持續在全球大爆發，歐洲疫情相當嚴峻，西班牙累計確診病例已飆破4.7萬起，累計死亡人數多達3,434例，為全球第2高，僅次於義大利。許多國家面臨口罩不足的情況，日前有名年邁的西班牙老奶奶，為了盡一份心力，用自己顫抖的雙手，親手縫製口罩給抗疫人員，畫面讓人看了超級不捨。

這名高齡88歲的老奶奶患有帕金森氏症（Parkinson'sdisease，簡稱PD），從畫面中可以看到，她的雙手無法克制地顫抖個不停，連剪刀都沒辦法好好拿穩，使用裁縫機時，一個不小心就很有可能傷到自己的手，但老奶奶為了提供資源給前線抗疫人員，還是堅持親手縫製口罩。

影片曝光後，立刻被瘋狂轉發，截至目前已累計高達36萬次分享，網友也紛紛留言表示，「看得很難受，在有限醫療資源下會被放棄的人群，還在為國家做著貢獻」、「很多人都應該向您學習」、「我由衷地感到佩服，願上帝保佑這位女士」、「您是每個人的好榜樣」。

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(中時電子報)