誰才是眾日本男粉心目中的「傳說美少女」？根據日本網站「Rankin.goo」日前收集了網友們的意見，票選出「日本傳說級美少女TOP 20」，有「國民老婆」稱號的新垣結衣，在這次票選中竟只拿到第2名，至於冠軍，不少網友們直呼，「非她莫屬」！

「千年一遇美少女」橋本環奈獲選為日本傳說級美少女TOP 1。（圖／橋本環奈推特）

「Rankin.goo」日前公布了這項排行榜，名單包括21歲至48歲的女藝人，而榮登寶座的就是被封為「千年一遇美少女」的橋本環奈，21歲的她，是福岡當地女團「Rev. from DVL」一員，14歲時因一張演出的照片爆紅，如今則是以演員身分活動，近年來也陸續推出戲劇作品。

「國民老婆」新垣結衣 拿下第2名。（圖／新垣結衣IG）

肉感女神」深田恭子，近來積極鏟肉。（圖／深田恭子IG）

「8頭身美女」觀月亞里莎長腿讓粉絲們暴動。（圖／觀月亞里莎IG）

至於亞軍和季軍，則是出道多年依舊人氣滿貫的「新垣結衣」，以及和橋本環奈同齡的「廣瀨鈴」；榜單依序為肉感女神「深田恭子」、國寶級美女「宮澤理惠」、還有8頭身美女「觀月亞里莎」、和日劇《野豬大改造》走紅的「堀北真希」以及有清純美魔女Look的「廣末涼子」。

宮澤理惠因甜美外形和魔鬼身材，相當受到民眾喜愛。（圖／Movie.co）

堀北真希依舊受日本男粉們喜愛。（圖／堀北真希Ｆans IG）

「清純美魔女」廣末涼子，歲月無法在她臉上看到。（圖／廣末涼子 IG）

這次 10名到20名有許多經典日本女明星，包括先前也曾被票選進日本 TOP 15 美乳榜單的「綾瀨遙」、還有在曾節目中換上水手服、超無違和的美魔女級女星「安達祐實」，網民們認為她們都是日本貨真價實的不老美女，雖然已經年過 30 ，但還是可見當年的美麗樣貌。

綾瀨遙曾被票選進日本 TOP 15 美乳榜單。（圖／綾瀨遙 IG）

「美魔女級女星」安達祐實。（圖／安達祐實 IG）

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(中時電子報)