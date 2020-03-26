大陸國家高端智庫中國（深圳）綜合開發研究院與英國智庫Z／Yen集團共同編制的第27期「全球金融中心指數」（GFCI 27）26日發布報告。據中證網引述該報告指出，全球10大金融中心排名順序發生較多改變，東京和上海分別上升3位和1位，分別位列全球第3和第4名，而深圳、杜拜和雪梨則無緣前10。

值得注意的是，香港排名首次降至全球第6，讓「紐倫港」三大金融中心格局被打破，而新加坡也降至全球第5。另相比上期，紐約、倫敦和北京的排名則未出現變化。

(旺報 )