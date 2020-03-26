全球金融中心指數報告 上海排名升至第4 16:272020/03/26 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家高端智庫中國（深圳）綜合開發研究院與英國智庫Z／Yen集團共同編制的第27期「全球金融中心指數」（GFCI 27）26日發布報告。據中證網引述該報告指出，全球10大金融中心排名順序發生較多改變，東京和上海分別上升3位和1位，分別位列全球第3和第4名，而深圳、杜拜和雪梨則無緣前10。 值得注意的是，香港排名首次降至全球第6，讓「紐倫港」三大金融中心格局被打破，而新加坡也降至全球第5。另相比上期，紐約、倫敦和北京的排名則未出現變化。 (旺報 ) #全球 #排名 #中心 #金融 #金融中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 圍城的代價 04:092020/03/22 專題周報 搶救經濟大作戰，要拿出更大魄力 01:202020/03/24 時論廣場 新冠肺炎疫情攀升 高雄市老人活動中心等據點暫停服務 17:082020/03/24 生活 疫外的全球化解構ing 04:102020/03/25 時論廣場 家扶全國自強兒童表揚停辦 各地低調頒發榮耀 17:402020/03/25 生活 SuperBank 年底籌備申請興櫃 04:102020/03/26 投資理財 GDP保2失守 元大寶華砍至1.5％ 04:102020/03/26 財經焦點 短評／防疫不要搞政治 04:102020/03/26 時論廣場 101防疫 設理貨中心 04:102020/03/26 時尚消費 全球金融中心「紐倫港」格局地震 香港跌下神壇 16:042020/03/26 財經 兩岸熱門新聞 330公尺超大型油輪 從中東抵達山東青島 - 兩岸 - 旺報 53億海景豪宅勒令拆除 41棟青島涵碧莊園化為灰燼 - 兩岸 研究發現新冠病毒削弱男性睪丸功能 恐致不孕 - 兩岸 青島涵碧樓41棟別墅被拆 賴正鎰回應 - 兩岸 - 旺報 單日2億片！大陸瘋「口罩製造」 產能過剩工廠大混戰 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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