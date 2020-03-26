中央流行疫情指揮中心 針對新冠肺炎疫情例行記者會｜2020.03.26。（摘自電子報直播）

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（26）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增17名新冠肺炎確診案例，包含15例境外移入、2例本土。本土個案（案246、247）均為境外移入個案的接觸者；境外移入個案為獨立個案，出國目的為就學、工作或旅遊。截至目前為止，國內共累計確診252例確診，2例死亡，29人解除隔離。

◎張上淳分析指出，自1月初開始通報，目前已篩檢3萬多人，在235例（統計至昨天）確診病例當中，女多於男；境外移入以美國21%占最多，其次是英國、16% ，再來是法國、土耳其、西班牙。

◎瑞德西韋是目前各方認為最有可能治療新冠肺炎的藥物，預計4月底解盲，目前有3個案在二家醫院使用這個藥物。

◎奎寧治新冠肺炎藥物？張上淳說，最近火紅的老藥奎寧，目前只有很少的研究指出它會有效，但在適量、適當的方式使用，算是相對安全的藥物。但他特別指出，奎寧要加抗生素才有更好效果

◎台灣集中檢疫所有9成滿意度，但有對英國情侶爆料指出，台灣的檢疫所住得像監獄、沒熱水、食物差，對此，指揮中心指揮官陳時中在記者會上強調，我們沒有虧待人。

◎本次滯留湖北的台人返家包機，分別於3月29日、30日起飛。發燒者不得登機，回台後集中檢疫14天。陳時中表示，包機只載被註記的台商，不會與其他旅客同機。

◎確診病例中，超過7成的患者是無併發症的輕症，但痊癒出院的只有28例，還有205例仍在住院。張上淳表示，因為需要花很長的時間才能將呼吸道及體內病毒清除乾淨，最久的人要花上53天才能痊癒出院。

(中時電子報)