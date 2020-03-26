頂厝里長洪明宏表示說，感謝彰化監獄，薑黃麵線口感非常Q彈，薑黃味道很濃。（吳建輝攝）

防疫物資百百種，你選哪一種？，新冠肺炎疫情加劇，各式防疫物資、撇步層出不窮，彰化監獄看到媒體報導，薑黃具有提升免疫力效果，彰監製麵班因此將自行研發的薑黃麵，製作贈送給附近里鄰的長輩，不僅讓受刑人有機會為社會盡一份心力，還能增加長者里民的免疫力與防護力，一起對抗新冠肺炎。

疫情不斷蔓延，彰化監獄特別請製麵班的受刑人，每天投入6小時製做薑黃麵，並分贈給鄰近鄰里的年長者，不僅這樣，獄方也製作薑黃肥皂，贈送給附近社區長照據點，讓長者用富有愛心的薑黃肥皂，將雙手清潔得更徹底。

彰化監獄管理員鐘方遠說，獄方分送兩大箱的薑黃麵，到鄰近頂厝里及趙甲里，贈送受刑人製作的薑黃麵，收到的長輩也露出笑容，受刑人不僅學到新的技能，還能回饋社會，幫助到更多人，受到民眾喜愛，也為防疫盡一份心力，更增加受刑人的成就感

彰監製麵班有18名受過訓練的受刑人，去年底開始與老師研發薑黃麵，今年初成功打造黃金比例Q彈可口的薑黃麵，從攪拌、醒麵、發酵、揉壓在切條，每到工序都不馬虎，由於品質優良，口碑好，加上疫情影響，預購的包數已經超過500包。

(中時 )