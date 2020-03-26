新冠肺炎疫情延燒，避免到人潮擁擠處，青春山海線是不錯選擇。新北市交通局與GOGORO合作，將在新北市轄內包含青春山海線的112處公有停車場內建置電池交換站，現青春山海線完成的11處「GoShare DOTS 定點借還」電動機車租賃站，4月1日起全面啟用。

交通局停車管理科長吳政諺表示，「GoShare DOTS 定點借還」服務是專為青春山海線綠色旅遊觀光量身打造，從淡水一直到貢寮的北海岸沿線，共建置了11處電動機車租賃站，民眾透過 GoShare App，就能夠在 GoShare DOTS 站點內輕鬆借還車輛，4月更推出 GoShare DOTS 車款全月前 20 分鐘起跳價免費的優惠方案，讓遊客輕鬆上路。

吳政諺表示，GOGORO在新北市112處公有停車場設置電動機車電池交換站，停車場並提供車主進場未滿30分鐘免費的優惠，車主不用再為了更換電池而違規停車的困擾。

交通局長鍾鳴時指出，青春山海線是市長侯友宜重要發展觀光建設政策，除了建置電動機車電池交換站及租賃站，交通局已在中角灣設置YouBike站，更結合捷運、鐵路路網，規畫多達30條公車轉乘至淡水、三芝、石門、金山、萬里等各青春山海線觀光景點，今年年底前計劃期有40輛電動公車投入青春山海線的綠能運輸，用鐵路、公車、自行車、電動機車串起環保友善旅遊路線，公私合力發展青春山海線的綠色運輸。

(中時 )