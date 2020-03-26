陸貿促會：出具不可抗力證明6454件 金額6321億人幣 16:212020/03/26 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據央視報導引述中國貿促會方面透露，截至3月25日，全大陸貿促系統共計103家商事證明授權機構，累計出具「不可抗力事實性證明」6454件，涉及合約金額約6321億元人民幣。 由於受到新冠肺炎疫情影響，大陸許多企業因此出現停工停產情形，導致無法履行與國外訂單合約等問題，大陸官方先前也表態將協助出具「不可抗力事實性證明」文件，來幫助這些大陸企業避免因此遭钜額求償。 (旺報 ) #證明 #大陸 #企業 #事實 #合約 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸首重穩就業 輸血中小微企業 04:092020/03/22 焦點新聞 陸9成出口商 憂掉單、收匯風險大增 04:092020/03/22 焦點新聞 穩就業 陸輸血中小微企業 04:102020/03/22 兩岸要聞 北市企業紓困 擬降市有地租金 04:102020/03/22 地方新聞 義風區美食餐廳復工 開通線上訂餐 04:102020/03/23 焦點新聞 穩定市場信心 一行兩會官員齊喊話 04:102020/03/23 全球財經 富士康等多家東莞大型企業傳停止招工 企業急澄清 17:202020/03/23 財經 陸國常會：鼓勵航空貨運企業與物流企業重組 19:562020/03/24 財經 陸鼓勵大企業融資後向上下游中小微企業支付預付款 21:552020/03/24 財經 破天荒 Fed購買企業債ETF 04:102020/03/25 財經要聞 兩岸熱門新聞 330公尺超大型油輪 從中東抵達山東青島 - 兩岸 - 旺報 53億海景豪宅勒令拆除 41棟青島涵碧莊園化為灰燼 - 兩岸 研究發現新冠病毒削弱男性睪丸功能 恐致不孕 - 兩岸 青島涵碧樓41棟別墅被拆 賴正鎰回應 - 兩岸 - 旺報 單日2億片！大陸瘋「口罩製造」 產能過剩工廠大混戰 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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