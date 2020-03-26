據央視報導引述中國貿促會方面透露，截至3月25日，全大陸貿促系統共計103家商事證明授權機構，累計出具「不可抗力事實性證明」6454件，涉及合約金額約6321億元人民幣。

由於受到新冠肺炎疫情影響，大陸許多企業因此出現停工停產情形，導致無法履行與國外訂單合約等問題，大陸官方先前也表態將協助出具「不可抗力事實性證明」文件，來幫助這些大陸企業避免因此遭钜額求償。

(旺報 )