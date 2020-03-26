新冠病毒影響男性激素降低出現首宗臨床研究證據，專家提醒應關注病毒對於生育年齡男性的影響。

武漢大學中南醫院生殖醫學中心副教授張銘等人近日上傳了一篇未正式發表的論文，論文題目為《新冠感染對男性性腺功能影響的單中心研究》（ Effect of SARS-CoV-2 infection upon male gonadal function： A single center-based study）。

該論文對比了81名確診為新冠肺炎患者的育齡男性發現，他們體內相較一般男性的血清促黃體生成素（LH）和催乳素水平顯著升高，而睾酮與卵泡刺激素相對LH的比值顯著降低。

血清促黃體是由腺垂體細胞分泌的蛋白類促進激素，可以促進膽固醇在性腺細胞內轉化為性激素，而該研究認為，雖精液參數才是生殖腺功能的依據，但上述指標發生改變也間接證實新冠病毒有減弱睪丸功能的跡象。

美國國立衛生研究院（NIH）的兩個研究者同樣在2月底指出新冠病毒的靶點主要集於睾丸中的精原細胞、間質細胞和支持細胞。

過往研究也發現伊波拉、馬爾堡病毒也都曾在男性睪丸或精液中出現，並透過性傳播。HIV也可誘發睪丸炎甚至不孕症。

(中時 )