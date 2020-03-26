記憶體大廠美光（Micron）宣布將提撥3,500萬美元，對受新冠肺炎病毒（COVID-19）疫情不同程度影響的對象提供援助。美光將透過美光基金會設立1,000萬美元救濟金、提升員工配捐幅度、並發放補助金以提供團隊成員經濟援助。美光也將加速對小型企業供應商夥伴的付款程序、捐贈應緊急醫療設備與用品，以提供實物支援。

美光執行長Sanjay Mehrotra表示，團隊成員和合作夥伴的健康與安全，以及業務所在地的健康福祉，對美光而言至關重要。隨著新冠肺炎疫情顯著蔓延，美光立即採取行動，加速提供資金、資源與支援給深受這場健康危機影響的人們。

美光基金會新設立的新冠肺炎1,000萬美元救濟金將用於側重重建經濟與解決當前和未來社會需求的全球性計畫。該資金將用於支援如食物銀行和學校營養午餐計畫、健康設施和線上學習資源等一系列慈善機構與計畫。

(工商 )