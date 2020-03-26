俄羅斯衛星網報導，總統普丁周三宣布，由於新冠病毒的擴散傳播，下週將停止班，多數人可獲得帶薪休假。
莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）已簽署一項臨時法令，莫斯科市區的餐館、咖啡廳在3月28日至4月5日將暫停營業，以隔離病毒的傳播。這項法令已發表在市政府網站上。
命令表示，餐館、咖啡廳、自助餐、酒吧和其他餐飲場所都不再放，不過可以改用外帶服務外。
除此之外，除藥房和銷售必需品的商店外，所有商店都將在此期間暫停營業。
非消費地點的公園、博物館、教堂也有相似的禁令。
雇主現在有義務測量員工的體溫，並將發燒的員工停職。
此外，俄羅斯將從周五開始，禁止所有定期和包機的國際航班，但是將俄國公民帶回家的航班可以除外。政府內閣要求外交部，儘量協助在國外的俄羅斯公民返回家園，為此，俄羅斯的外館將獲得更多資金來辦成這些事。
到目前為止，俄羅斯已經發現652例新冠感染者，其中一半以上在莫斯科被感染。
文章來源：Moscow bans all regular, charter flights starting March 27, except those bringing Russians home
(中時電子報)
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