因為新冠肺炎全球蔓延，業界傳出，蘋果5奈米A14應用處理器量產時程將向後遞延一至二個季度，iPhone 12也將延後推出。但J.P.摩根分析師哈里哈蘭(Gokul Hariharan)斥其為謠言，表示蘋果公司已經批准了5奈米 A14的最終設計，並很快開始生產。

哈里哈蘭在其報告中表示，新iPhone 12所用的A14晶片，台積電已完成其框架設計，「我們認為5奈米技術在19年4季度和20年1季度一直在合理地平穩增長，未遇上瓶頸」因此A14應該還是能如期在今年秋天如期交貨。

但這也並不必代iPhone 12能夠按照原有的時程上市，報告顯示：「預計將在4月完成針對iPhone 12的首個工程驗證測試，比往年要晚一些。」「所以我們相信確實有可能將iPhone 12的發布會延遲1-2個月，但我們不認為延遲1-2個季度是很可能的。美國5G網路建設，因疫情的蔓延延遲，反而是iPhone 12的會延遲發布的主因。」

另一位分析師Loup Ventures的吉恩·芒斯特（Gene Munster）也指出，包括A系列晶片製造商台積電在內的主要供應商正在為預計將於秋季推出的產品增加產量。芒斯特認為，供應鏈有望在9月底之前交付「數百萬」支 iPhone，這一數字與過去的秋季發布週期一致。

芒斯特寫道：「在5G iPhone延遲傳聞中，必須牢記的是，蘋果計劃以數十年而不是幾年的時間來計劃其業務，這是一種被低估的長期競爭優勢。」 「這一優勢的核心是該公司的資產負債表，這使它能夠倖免於意外情況：從新冠肺炎、金融危機到對新iPhone的初期需求疲軟，無所不包。」

(中時電子報)