永豐餘（1907）今日召開線上法說，公布2019年合併營收747.6億元，年減2.2％，仍創歷史次高。毛利率16.8％、營益率4％，優於前年15.29％、3.09％。歸屬母公司稅後淨利22.85億元，年增達58.73％，每股盈餘（EPS）1.38元，雙創2012年以來近7年高點。

永豐餘董事會日前通過2019年股利分派案，擬配發每股現金股利0.7元，創近8年高點，盈餘配發率約50.72％。以26日收盤價11.9元計算，現金殖利率達約5.88％。公司將於6月22日召開股東常會。

永豐餘2019年第四季合併營收193.4億元，季增1.3％、年減1.3％。毛利率17.9％、營益率4.3％，優於第三季及前年同期，毛利率創近2年半高點。歸屬母公司稅後淨利4.46億元，季減62.2％、但年增達3.47倍，每股盈餘0.27元，低於第三季0.71元、優於前年同期0.06元。

觀察去年三大事業群表現，漿紙事業群營收168.02億元，年減11.6％，營益率轉虧、降至負2.3％。工紙紙器事業群334.16億元，年增4.64％，營益率自2.8％提升至4.5％。消費品事業群營收112.62億元，年減9.19％，但營益率自1.8％躍升至6.7％。

永豐餘投資人關係經理廖苑珊指出，去年國際漿價下滑，致使漿紙事業群營收下滑、營運轉虧。工紙事業群受惠北越紙器廠投產、揚州廠產品組合改善，帶動營收及獲利同步成長。消費品事業群調整產品組合，強化高毛利產品銷售，使營收雖見下滑，但獲利反向顯著成長。

其他事業群方面，永道射頻技術繼積極開拓日本市場後，去年再度順利開展歐洲市場，申豐特用應材則進行製程優化及銷售策略調整，雖然營收僅小幅成長1.4％，但營業利益顯著成長，優化效益顯現。

(時報資訊)